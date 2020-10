Un Montpelliérain arrêté après avoir violenté son ex-compagne sur le parking de l'hôpital

C'est un couple qui est en instance de séparation après un an et demi de vie commune. Elle a 54 ans, lui 57 ans et ce dernier n'a visiblement pas supporté d'être éconduit. Connaissant les habitudes de la femme, jeudi, sur le parking de l’hôpital Lapeyronie de Montpellier, il la surprend alors qu'elle monte dans sa voiture. Il s'introduit dans le véhicule et la blesse avec un couteau. Sous la menace de ce couteau il la force à le suivre dans sa voiture à lui. Les violences reprennent : coups de poing et tentative d'étranglement.

La femme profite alors d'un arrêt pour s'échapper, l'homme la rattrape mais des témoins de la scène interviennent et le poussent à prendre la fuite. La femme se réfugie aux urgences du CHU où les médecins constatent des coupures au niveau des mains, des ecchymoses au niveau du visage et des douleurs aux cervicales.

Le lendemain matin, grâce aux indications fournies par la victime, les policiers se rendent chez l'homme accusé d'agression. Il se trouve qu'il vient de tenter de mettre fins à ses jours. Il est interpellé et conduit à l’hôpital en attendant d'être entendu par les enquêteurs.