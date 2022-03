Un Montpelliérain battait sa compagne à coups de boules de pétanque et de barre de fer

Une femme battue à Montpellier a été sauvée par les membres de sa famille qui habitent à Chaumont dans l'Est de la France. Ils s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'elle et ont prévenu la police. Des agents se sont rendus au domicile de son compagnon avec qui elle vivait rue de Leyne dans le quartier La Paillade à Montpellier, mardi 1er mars à 20 h. C'est la femme de 38 ans qui leur a ouvert la porte. Au début elle ne s'est pas plaint et a nié le fait d'être victime de violences conjugales. Mais les bleus sur son cou parlent pour elle.

45 jours d'Incapacité temporaire de travail

Elle a été emmenée au poste de police. Une fois sur place, elle s'est effondrée. En pleurs, elle a expliqué que l'homme de 45 ans la battait régulièrement en mettant des boules de pétanque dans des chaussettes pour la frapper. La victime a passé un examen médical. Elle a été battue la veille avec une barre de fer, son bras était fracturé. Ce qui lui vaudra 45 jours d'ITT (Incapacité temporaire de travail). Son compagnon était déjà connu des services de police pour des faits de violences, des cambriolages ou pour détention de drogue. Après sa garde à vue, il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique La Colombière à Montpellier.