Un Montpelliérain de 19 ans poursuivi pour tentative de meurtre sur un policier en civil

Montpellier, France

Le policier venait de fêter son 24ème anniversaire. Sur le chemin du retour, en civil et en compagnie de sa petite amie, ils sont abordés par un jeune à vélo qui leur demande du feu mais qui, dans la seconde qui suit, sort un briquet de sa poche. Incompréhension du couple qui demande des explications. Le ton monte et la dispute s'envenime. La scène se déroule quai des Tanneurs à Montpellier, le 1er février au petit matin.

À quelques mètres de là, une connaissance du cycliste s'approche et se mêle à l'altercation. Le policier demande alors à son amie de s'en aller au plus vite. Lui-même essayera de prendre la fuite mais il est rattrapé par celui qui était à vélo et qui a sorti un couteau. Le policier, touché à la cuisse, parvient à se réfugier dans un commerce voisin. C'est à ce moment, dit-il, qu'il prévient son agresseur qu'il est policier. Peu de temps après, il reçoit un second coup de couteau, au niveau des poumons. Il a été emmené en urgence à l’hôpital pour y être opéré, aujourd'hui il en est sorti. Quant au cycliste, il a disparu.

Les images de la vidéosurveillance, les témoignages et le signalement de l’agresseur permettront de remonter jusqu'à un jeune Montpelliérain de 19 ans qui a été interpellé. Tout comme celui qui était venu lui prêter main forte, un mineur. Le premier, qui ne reconnait pas les faits, est poursuivi pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique", le second pour "violences aggravées".