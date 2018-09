Montpellier, France

Olivier, la cinquantaine, est en plein travail à Carnon. Chez un client pour réceptionner des portes de garages collectifs quand, tout à coup, la poche de son jean se met à brûler; une poche dans laquelle se trouve la batterie de sa cigarette électronique. "Le lithium de la batterie est parti en lance-flammes. Ça faisait une flamme de 30-40 cm" se rappelle-t-il.

J'ai entendu comme un pschitt! et au début je me suis pas rendu compte que ça venait de ma poche

Ni une ni deux, il s'en débarrasse et se précipite chez un ami pour se jeter dans sa piscine dans laquelle il reste "plongé" une demie-heure, histoire de faire redescendre la température. Ensuite, Olivier est admis en urgence à CHRU de Montpellier, la cuisse droite brûlée au 2e degré profond "jusqu'au genou". Cet été, il a souffert pendant les soins quotidiens. Deux mois après l'accident, l'infirmière ne vient que tous les quatre jours mais il n'est toujours pas complètement remis, "j'en ai encore pour un an avant de ne plus rien voir et de ne plus rien sentir".

C'est la batterie qui explose, pas la cigarette électronique

Alors qu'est ce qui a bien pu se passer dans la poche d'Olivier ce jour-là? Dans cette poche, il n'y avait pas seulement la batterie amovible au lithium de sa vapoteuse, sorte de super-pile avec beaucoup d'énergie; il y avait aussi des pièces de monnaie. Quand ils sont en contact, ces objets en métal peuvent provoquer un court circuit. La batterie est alors en surchauffe et explose au bout de quelques secondes. Des clefs par exemple auraient pu produire un phénomène identique.

Même si ce genre d'accident reste très rare, il existe une règle d'or pour éviter l'explosion d'une batterie amovible au lithium : si vous devez la mettre dans votre poche, placez-la dans un étui en silicone ou dans une boîte en plastique dur prévus à cet effet. Cela vous coûtera moins de deux euros et "ça évite ce genre de mésaventures" conseille Olivier qui n'a pas arrêté de vapoter mais qui maintenant prend toutes les précautions.

Une batterie amovible au lithium qui vient d'exploser (illusration) © Maxppp -