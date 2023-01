Un Montpelliérain harcèle son ex-conjointe, elle reçoit 11.500 SMS et appels en trois mois

La femme a reçu 11 500 appels et sms de la part de son ex conjoint en l'espace de trois mois.

11.500 SMS et appels en trois mois ! C'est ce qu'a reçu une Héraultaise de 51 ans entre octobre et décembre 2022 de la part de son ex-conjoint. Elle a fini par porter plainte contre lui pour harcèlement. Le Montpelliérain de 51 ans a été présenté au parquet. La veille, en une seule journée, il avait envoyé 450 messages à son ex. Il risque jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.