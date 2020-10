Un Montpelliérain intercepté avec des explosifs près de Nancy

Un homme de 22 ans inconnu de la justice a été interpellé sur l'autoroute près de Nancy avec des explosifs et un drone. Les enquêteurs excluent la piste terroriste.

Un montpelliérain de 22 ans a été interpellé près de Nancy avec des explosifs dans sa voiture. L'affaire remonte au début du mois, le 7 octobre dernier.

Ce sont les douaniers de Nancy qui ont intercepté le jeune homme à la barrière de péage de Gye sur l'A 31 au niveau de Nancy. Il transportait dans sa voiture deux pains d'explosifs, 500 g chacun, tous deux équipés de détonateurs et d'un système de déclenchement à distance. Un explosif très puissant pouvant produire de très gros dégâts.

Dans sa voiture aussi il y avait un drone et un peu de drogue, le tout était dissimulé dans une cache aménagée dans l'habitacle Cet homme jusque là inconnu de la justice n'a apporté aucune explication, il dit juste ignorer ce qu'il transportait. L'enquête ne s'oriente pas vers la piste terroriste mais plutôt vers une tentative d'évasion ou un projet de braquage, peut-être en lien avec le grand banditisme.

Le jeune homme a été mis en examen pour détention et transport de produits explosifs et incendiaires et trafic de drogue Il a été placé en détention provisoire