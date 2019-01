Un monument en mémoire de la Seconde guerre mondiale vandalisé à Florac en Lozère

Florac, France

Le monument "Résistance" qui se situe sur le rond-point de l'ancienne gare de Florac a été vandalisé ce samedi 19 janvier. La première pierre du monument a été recouverte de tags anti-macron. Sur cette oeuvre réalisée en mémoire de la Seconde Guerre mondiale par des élèves de CM2 en 2017, on peut désormais lire "Macron et sa clique, fin de règne non négociable". Certaines pierres ont aussi été cassées.

"C'est tout simplement de la bêtise"

"Je ne peux pas comprendre cet acte. C'est tout simplement de la bêtise", déclare Christian Huguet, le maire de Florac. Il a déposé une plainte à la gendarmerie de Florac et une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs des tags.