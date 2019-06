Un Morbihannais mis en examen pour s'être exhibé devant des adolescentes

Un Morbihannais d'une trentaine d'années a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il aurait commis une trentaine d'exhibitions sexuelles devant des adolescentes ces trois derniers mois.

Morbihan, France

Un Morbihannais vient d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d'exhibitions sexuelles. Il lui est reproché une trentaine d'exhibitions sur la voie publique entre début mars et le 14 juin dernier. Il agissait devant des adolescentes, et parfois à proximité d'établissements accueillant du public.

Des enquêteurs spécialement concentrés sur cette affaire

Les premières plaintes avaient été déposées dans des gendarmeries du sud-est du Morbihan, selon le communiqué publié par la gendarme.

La brigade de recherche de Vannes a pu interpeller le trentenaire ce mardi 18 juin, après avoir recueilli plusieurs témoignages et avoir publié un portrait robot. C'est à l'issue de sa garde à vue qu'il a été déféré au parquet de Vannes.