Une partie d'une route s'effondre à cause des fortes pluies à Beaumont, en Haute-Savoie

Plus de peur que de mal pour les habitants. Un morceau de route, menant à une zone pavillonnaire, s'est effondré ce samedi midi à Beaumont, en Haute-Savoie, près de Saint-Julien-en-Genevois. Selon les pompiers, un chantier est situé près de cette route et il y a notamment un trou à cause des travaux. Suite aux fortes pluies des derniers jours, la portion de route s'est ainsi effondrée.

Les habitants peuvent toujours passer en contournant le trou. Il n'y a ni blessé, ni évacué.