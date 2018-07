Un homme de 26 ans a été tué ce mardi dans l'incendie d'un hangar et d'une maison à Mars (Loire). Les pompiers un pu sauver deux autres personnes. Les trois victimes étaient en train de manipuler des feux d'artifice.

A quatre jours des traditionnels feux du 14 juillet, un drame vient d'endeuiller la commune de Mars, près de Roanne dans la Loire. Un homme de 26 ans a été tué dans l'incendie d'un hangar et d'une maison attenante au lieu-dit Pillon.

Ce sont, selon les premières informations des pompiers, trois personnes qui étaient en train de manipuler des engins pyrotechniques dans un hangar qui jouxte la maison. Une de ces personnes, âgée d'une soixantaine d'année, a pu sortir assez facilement d'elle-même, elle est légèrement blessée. Un deuxième homme de 60 ans a été plus sérieusement touché et brûlé mais il a pu lui aussi s'extirper des lieux. Il a été emmené par hélicoptère au CHU Nord de Saint-Étienne.

Mais surtout plus de trois heures après le début de l'intervention, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'un jeune homme de 26 ans. Dès 14h30, c'est un très important dispositif de secours qui avait été déployé sur cette commune de Mars. Dix engins et une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. Les gendarmes sont également sur place. Une enquête a été ouverte. Elle vise surtout à déterminer les conditions dans lesquelles ces 3 hommes travaillaient. Pour leur compte ou pour quelqu'un d'autre ? On ne le sait pas pour l'instant.