Un fourgon avec sept personnes à bord s'est couché sur l'autoroute A89 ce dimanche matin, à hauteur de Saint-Pantaléon-de-Larche, à la limite entre la Dordogne et la Corrèze. L'un des passagers est décédé sur les lieux, les autres ont été désincarcérés du véhicule.

Un mort après un accident de fourgon sur l'A89, à la limite entre la Dordogne et la Corrèze

Un homme est mort dans un accident de la route sur l'A89, dimanche 24 avril, à la limite entre la Dordogne et la Corrèze. Vers 7h30, un fourgon Sprinter avec sept personnes à bord, venu du Portugal, fonce dans une voiture qui circulait devant lui, à hauteur de Saint-Pantaléon-de-Larche, dans le sens Bordeaux-Lyon. Le véhicule dévie ensuite sur la gauche et percute la barrière de sécurité, avant d'être rabattu sur la droite et de se coucher sur les voies.

L'un des passagers est mort sur le coup, les autres ont été désincarcérés du fourgon. L'automobiliste percuté par l'arrière n'a pas été blessé. Les gendarmes du peloton motorisé de La Bachellerie, en Dordogne, sont intervenus sur les lieux. La circulation a été bloquée dans le sens Bordeaux-Lyon, le temps d'évacuer le véhicule. Le trafic est ensuite revenu à la normale.