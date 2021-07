Un mort après un accident entre un camping-car et une voiture à Cizos

Le choc a été terrible, dans une ligne droite, l'intervention des secours a duré plusieurs heures. Une personne est morte, trois autres gravement blessées à Cizos, dans les Hautes-Pyrénées. Ce jeudi 15 juillet, l'accident a eu lieu vers 15 heures sur la départementale 929, la route entre Auch et Lannemazan. Un camping-car et une voiture se sont percutées frontalement. Dans chaque véhicules, deux personnes ont du être désincarcérées. L'une était déjà morte, trois autres gravement blessées. L'opération a duré plusieurs heures, durant lesquelles la route a été coupée. Près de 25 pompiers et secouristes étaient sur place, deux hélicoptères ont été mobilisés, le Dragon 64 et Choucas 09.