Un mort après une sortie de route sur le secteur de Malleval

Le véhicule pour une raison inconnue a quitté la route au lieu dit "la Madonne" et est tombé en contrebas dans un endroit très escarpé.

Il y avait trois occupants dans la voiture, dont un en arrêt cardiovasculaire au moment de l'intervention des sapeurs pompiers. Il n' a pas pu être sauvé. Les deux autres occupants ont dû être pris en charge dans un état grave par les hélicoptères du Samu 69 et de la sécurité civile "Dragon 69". Ils ont été transportés l'un à l'hôpital Édouard Herriot et l'autre aux centre hospitalier Lyon -Sud.