Un mort dans l'incendie d'un immeuble à Antibes

C. Sartor / SDIS 06

Un mort dans l'incendie d'un immeuble ce jeudi après-midi à Antibes sur le boulevard Wilson. Les flammes ont pris au troisième étage d'un immeuble. Les pompiers l'ont trouvé déjà décédé dans son appartement à leur arrivée.

Autour de 15h30, les pompiers sont intervenus à cause des émanations de fumées noires émanant d'un balcon situé au troisième étage d'un appartement du boulevard Wilson à Antibes. Un important dispositif a été déployé très rapidement sur les lieux. Parallèlement à leur intervention pour éteindre les flammes les sapeurs-pompiers ont procédé à des évacuations et à des reconnaissances notamment au sein de l'appartement en feu. Sept personnes ont été évacuées et 16 ont fait l'objet d'un examen par le service médical des sapeurs pompiers dont deux en urgence relative. Malheureusement, une personne a été retrouvée décédée dans l'appartement.

Le feu est désormais maîtrisé.