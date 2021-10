Un mort dans l'incendie d'une maison à Bosmie-l'Aiguille en Haute-Vienne

Un jeune homme de 21 ans a trouvé la mort dans l'incendie d'une maison à Bosmie-l'Aiguille, en Haute-Vienne, dans la nuit de jeudi à vendredi. On ne connaît pas, pour l'instant, les causes et les circonstances du sinistre.

C'est un incendie dramatique qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, à Bosmie-l'Aiguille en Haute-Vienne. Un jeune homme de 21 ans a trouvé la mort dans l'incendie d'une maison, qui s'est déclenché vers 00h45 vendredi.

Ce vendredi matin, on ignore les causes et les circonstances du sinistre, les pompiers et les services de gendarmerie étaient sur place en fin de nuit, avant de procéder aux premiers relevés qui serviront à l'enquête. Trois autres personnes, membres de la même famille, ont pu s'extraire à temps.