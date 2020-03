Un mort dans un accident dans la route à Orthoux-Sérignac-Quilhan dans le Gard

Ce vendredi 6 mars vers 15h30, à Orthoux-Sérignac-Quilhan entre Quissac et Sommières, les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour un accident entre une voiture et un camping-car. L'intervention a nécessité l'engagement de trois ambulances et même d'un hélicoptère. Le bilan fait état d'un mort, le conducteur de la voiture, et d'un blessé, le conducteur du camping-car.

Ce nouvel accident porte à huit le nombre de personnes décédées sur les routes du Gard depuis le début de l'année 2020.