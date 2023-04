Un mort dans un accident de la circulation à Saint-Arnoult, en Seine-Maritime

Un grave accident de la route s'est produit un peu après 4 heures ce dimanche matin, sur la D982, à Saint-Arnoult en Seine-Maritime, entre Lillebonne et Rives-en-Seine. Un véhicule seul en cause selon les pompiers du SDIS76. 18 sapeurs-pompiers, 7 engins et l'hélicoptère Dragon 76 ont été mobilisés sur cette intervention. Les trois occupants de la voiture, âgés d'une trentaine d'années, ont du être désincarcérés. L'un d'eux a été déclaré décédé sur place par le SMUR. Les deux autres, légèrement blessés, ont été transportés au centre hospitalier du Havre. Les circonstances de l'accident sont pour l'heure inconnues. La gendarmerie a ouvert une enquête.

