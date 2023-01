Un mort dans un accident de la route à Saint-Omer dans le Calvados

Dimanche soir à 21h47, les secours sont intervenus pour un accident de circulation sur la commune de Saint-Omer à l'intersection des routes départementales D133A et D133.

A l'arrivée des secours, le conducteur, seul à bord était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les manœuvres de réanimation des sapeurs-pompiers et du SMUR Falaise, l’homme, âgé de 43 ans a été déclaré décédé. La Gendarmerie et le SMUR Falaise sur les lieux. L’intervention a également nécessité l’engagement de dix sapeurs-pompiers des centres de secours de Pont d’Ouilly et de Thury-Harcourt.

