Un mort dans un accident de la route dans le Loiret ce lundi matin

Un accident de la route a fait un mort ce lundi matin vers 5h à Saint-Père-sur- Loire, indiquent les pompiers du Loiret. Une voiture seule est en cause : un homme de 66 ans est décédé, et un homme de 30 ans a lui été légèrement blessé et évacué à l'hôpital de Gien.

L'accident, dont la cause est inconnue, s'est produit sur la D60, entre Saint-Père-sur-Loire et Saint-Benoît-sur-Loire.