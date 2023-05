Un mort dans une collision entre deux motos et un poids lourd sur le périphérique de Toulouse

Un accident de la route s'est produit sur le périphérique intérieur ce lundi 22 mai 2023, peu après 23h30. Deux motos et un poids lourd se sont percutés, peu après 22h30, entre les échangeurs du Palays et Lespinet.

Une victime de 42 ans décédée

Une première victime de 42 ans a été déclarée décédée sur place, précisent les pompiers de Haute-Garonne. Le médecin sur place n'a rien pu faire. Une autre victime, âgée de 17 ans, a été prise en charge en urgence absolue et transportée à Purpan. On n'en sait pas plus sur l'instant sur leur identité et les circonstances de cet accident.

La circulation a été coupée pendant la durée de l'opération. Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés.