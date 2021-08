Un mort dans un accident sur la RN57 à Pennesières, en Haute-Saône

Un conducteur de voiture est mort dans un accident sur la RN57 entre un camion et deux voitures à Pennesières, en Haute-Saône ce mardi matin. La route est fermée au moins jusqu'à 11 heures.

Un dramatique accident de la route ce mardi 3 août à Pennesières, entre Vesoul et Besançon, un peu avant 8 heures. Un camion et deux voitures sont impliqués, le conducteur d'une des voitures est mort, et une femme est grièvement blessée.

Le poids-lourd qui transportait du blé a perdu une partie de son chargement sur la chaussée, le chauffeur est lui légèrement blessé.

Les secours étaient toujours sur place à 9 heures ce matin, la RN57 est fermée à la circulation au moins jusqu'à 11 heures, dans les deux sens. Des déviations sont mises en place via les RD474 et RD33.