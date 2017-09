Un mort dans un accident sur l'A51 à Venelles

Un conducteur de 51 ans est mort dans un accident de la route mercredi matin à Venelles (Bouches-du-Rhône) sur l'A51. Un peu plus tôt, un autre accident sur la D7 à la sortie de Sénas a fait un blessé grave.

Deux accidents ce mercredi matin ont fait un blessé grave et un mort dans les Bouches-du-Rhône, à une heure d'intervalle.

Un blessé grave à la sortie de Sénas

A la sortie de Sénas en direction d'Orgon, un accident entre une moto et une voiture sur la Départementale 7 à 7H39, a fait un blessé grave, un homme de 43 ans qui pilotait la moto. Les deux occupants de la voiture sont indemnes. Le service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a dépêché quatre véhicules de secours et douze sapeurs-pompiers.

Accident à la sortie de Sénas sur la D7 - Pompiers13

Un mort sur l'A51 à Venelles

Un accident de circulation mettant en cause un véhicule léger seul sur l’A51 dans le sens Sisteron-Aix au PK 28, s’est produit ce mercredi 27 septembre 2017 à 08h25 sur la commune de Venelles. Le CODIS a immédiatement dépêché sur les lieux 4 véhicules de secours, le SMUR d’Aix et mobilisé 12 sapeurs-pompiers. Le choc a malheureusement provoqué le décès du conducteur âgé de 47 ans.