Un mort dans un grave accident de la route à Treffléan

Un accident de la route impliquant deux voitures s'est déroulé dimanche après-midi à 17h35 à Treffléan à l'est de Vannes dans le Morbihan.

L'un des conducteurs, un homme de 61 ans, est mort sur place. Une femme de 54 ans a été prise en charge en urgence absolue.

Cinq autres personnes ont été plus légèrement blessées, un couple et leur trois enfants de 10 et 7 ans et un nourrisson de 7 mois.

Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital de Vannes.