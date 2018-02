Auxerre, France

Pour une raison encore inconnue, le sous sol s'est embrasé et a gagné rapidement les autres pièces. La femme a réussi à sortir et s'est réfugiée chez des voisins. Le mari a été retrouvé inanimé par les pompiers dans une salle d'eau. L'homme âgé de 80 ans aurait succombé à une asphyxie. Son épouse légèrement intoxiquée et très choquée a dû être évacuée au centre hospitalier de Joigny. Il a fallu l'intervention d'une douzaine de pompiers pour maitriser le sinistre.