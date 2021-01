Un jeune homme de 21 ans est mort dans une bagarre dans la nuit de vendredi à samedi à Issé, un village de moins de 2.000 habitants entre Châteaubriant et Nozay.

Loire-Atlantique : un mort dans une bagarre entre Châteaubriant et Nozay

Une bagarre s'est terminée de façon dramatique, dans la nuit de vendredi à samedi à Issé, entre Nozay et Châteaubriant. Un jeune homme de 21 ans est mort. Un homme de 39 ans a dû être emmené au CHU de Nantes par les pompiers, il est gravement blessé. Un jeune homme de 19 ans est lui plus légèrement touché et deux femmes, choquées, ont été transportées à l'hôpital de Châteaubriant.

L'agresseur interpellé

Tout ça s'est passé un peu avant minuit dans une maison de ce petit village d'un peu moins de 2.000 habitants. Les gendarmes ont interpellé l'agresseur.