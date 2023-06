Un mort dans une collision avec un camion dans le sud Manche.

Les pompiers du sud-Manche sont intervenus très tôt ce lundi matin sur un violent accident de la route impliquant une voiture et un poids-lourd. La collision s'est déroulée un peu avant 4 heures du matin, à hauteur du hameau la Croisette, sur la commune de Saint-James.

D'après les premières constatations, les deux véhicules se sont percutées et le poids lourd a terminé sa course contre une maison, située le long de la route. 23 pompiers issus des centres de secours de Saint-James, Avranches et Ducey, ont été mobilisés pour prendre en charge le passager de la voiture, un jeune homme de 21 ans gravement blessé et transporté vers l'hôpital de Fougères. Le conducteur du camion, âgé de 46 ans, a été lui conduit à l'hôpital d'Avranches pour des blessures plus légères.

Malheureusement, le conducteur de la voiture, un homme âgé de 29 ans, n'a pas survécu au choc.