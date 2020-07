Un homme est mort dans une collision entre un poids lourd et une voiture cette nuit à Nohant-en-Goût dans le Cher. Les deux véhicules étaient en feu à l'arrivée des pompiers.

Un mort dans une collision entre un camion et une voiture à Nohant-en-Goût, dans le Cher

Le conducteur d'une voiture a été tué dans une collision avec un poids lourds dans la nuit de dimanche à lundi, peu après 3h du matin. L'accident a eu lieu à Nohant-en-Goût, à lest de Bourges, à l'intersection de la Nationale 151 et de la départementale qui permet d'accéder au village. Les deux véhicules étaient en feu à l'arrivée des pompiers, le conducteur de la voiture était incarcéré à l'intérieur, il n'a pas survécu. Le conducteur du poids-lourd lui est sous le choc. On ne connait pas encore les circonstances de l'accident.