Un mort dans une collision entre un train et une voiture ce mercredi soir à La Roche-sur-Yon

Un accident entre un TER et une voiture s'est produit ce mercredi 13 mars vers 19 h 40 sur un passage à niveau situé dans le secteur des Flâneries à l'entrée nord de La Roche-sur-Yon. L'automobiliste est décédé. Le conducteur et les passagers du train sont sains et saufs.

La Roche-sur-Yon, France

Il était 19h40 ce mercredi soir, lorsque le TER 858877 qui effectuait le trajet Nantes-Les Sables-d'Olonne a percuté une voiture sur un passage à niveau, le PN 61, à l'entrée de La Roche-sur-Yon tout près du centre commercial des Flâneries. Le train a traîné le véhicule sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser sans dérailler. L'automobiliste est décédé. Le conducteur et les 109 passagers du TER sont sains et saufs. "Je me trouvais à l'avant du train, explique David,On a entendu un grand boum, j'ai cru qu'il allait dérailler. Il n'y a pas eu de panique à bord du train, mais certains voyageurs étaient marqués. Je pense qu'ils ont eu très peur". Les passagers de ce train ont été évacués et acheminés jusqu'à la gare de La Roche par des bus de la ville vers 21h. Une enquête a été ouverte pour déterminer avec précision les circonstances de l'accident. Le trafic ferroviaire était très perturbé ce mercredi soir sur l'axe Nantes / Les Sables d'Olonne.