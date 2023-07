Un mort dans une fusillade à Hyères, quatre hommes interpellés

Une fusillade a fait un mort, hier soir, vendredi 7 juillet, à Hyères, dans le Var. Un homme, qui a été tué de plusieurs rafales de Kalachnikov, quartier Pyanet, à proximité de l'Intermarché.

Les auteurs des tirs, trois hommes, se trouvent dans une voiture, avec laquelle ils s'enfuient. Les policiers de la BAC les prennent en chasse et parviennent à les interpeller après une course-poursuite. Les forces de l'ordre arrêtent également un quatrième homme qui s'enfuyait à pieds.

Plusieurs armes retrouvées dans la voiture

Dans la voiture, les policiers retrouvent des armes lourdes de différents types ainsi que des munitions. Un arsenal et des faits de violence qui sont exceptionnels pour la ville d'Hyères. "Ce sont des évènements gravissimes. Et on a l'appréhension qu'il y ait des répliques", s'inquiète Jean-Pierre Giran, le maire d'Hyères. "Nous avons annulé la fête de quartier qui devait se tenir aujourd'hui, par précaution. La police nationale et ainsi que la police municipale seront présentes sur place aujourd'hui."

On ne sait pas, pour l'heure, ce qui a provoqué cette fusillade : "Pour l'instant, il est prématuré de rattacher ces faits à un trafic de stupéfiants", déclare le procureur de Toulon, Samuel Finielz.

Les quatre hommes interpellés, quant à eux, ont été placés en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Toulon.