Un carambolage impliquant un camion, un camping-car et une voiture s'est produit ce jeudi soir à Requeil dans le Sud Sarthe. Le conducteur de la voiture est décédé.

Un accident s'est produit ce jeudi soir vers 19h à Requeil, non loin du château de la Roche Mailly. Quatre véhicules sont impliqués. Tout d'abord un carambolage, entre un camion, un camping car et une voiture. Une autre voiture a fini sa course dans le fossé. Un homme, le conducteur de la première voiture est décédé.

A 20h45, a route du Lude, en direction de Pontvallain est coupée. Une déviation par le centre ville de Requeil (RD78) est mise en place.