Un mort dans une violente collision à Aramits

Un homme de 22 ans est mort ce vendredi matin dans une violente collision à Aramits dans les Pyrénées-Atlantiques. Un autre homme a été blessé et transporté à l'hôpital d'Oloron.

Les pompiers du 64 sont intervenus ce vendredi matin à 7h25 sur un accident de la circulation à Aramits, route de Lanne-en-Barétous. Une voiture et une fourgonnette sont entrées en collision, le choc a été très violent et un des conducteurs âgé de 22 ans est décédé dans l'accident. L'autre conducteur âgé de 61 ans a été hospitalisé à Oloron. La circulation a été coupée jusqu'à 9 heures et se fait désormais sur une voie.