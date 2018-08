Une femme de 57 ans est morte et six autres personnes ont été blessées dans un incendie à Saint-Marcellin (Isère) dans la nuit de dimanche à lundi. Les flammes ont pris vers 3 heures du matin au troisième étage d'un immeuble de la rue Liesse.

Le bilan de l'incendie qui a pris dans un immeuble de la rue Liesse à Saint-Marcellin (Isère), dans la nuit de dimanche à lundi, est très lourd. Une femme âgée de 57 ans a été tuée, un homme a été évacué en urgence vers des hôpitaux limitrophes, à Romans-sur-Isère (Drôme) puis à Lyon. Il y aussi cinq autres blessés.

Un mort, six blessés, des appartements brûlés et d'autres inondés

Le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin dans un appartement situé au troisième étage qui a été complètement ravagé. Son occupante, une femme d'une cinquantaine d'années, a été tuée. Les flammes ont atteint plusieurs mètres de hauteur et bloqué un homme dans l'appartement du dessus, au quatrième étage. Les voisins l'ont entendu appeler désespérément à l'aide par la fenêtre.

Il a finalement été retrouvé inconscient par les pompiers et évacué en état d'urgence absolue vers l'hôpital. Son état s'est finalement révélé moins grave que ce que ce que l'on craignait. Cinq autres personnes légèrement blessées ont été descendues par la grande échelle.

Les pompiers déblaient les appartements sinistrés pour éviter les reprises de feu © Radio France - Fanny Bouvard

Un feu d'origine inconnue pour l'instant

Quarante-quatre pompiers, onze véhicules et deux lances à incendie ont été mobilisés pour éteindre le feu. Il a été maîtrisé vers 5h30. Les pompiers sont ensuite restés sur place pour déblayer et sécuriser les lieux, pour éviter les reprises de feu. L'origine du sinistre n'est pas connue pour l'instant. Un fourgon de la police scientifique de la gendarmerie est venu sur place pour faire des constatations et la gendarmerie entend actuellement tous les témoins, les occupants de l'immeuble et des immeubles voisins.

1 mort, 6 blessés des appartements brûlés et d'autres inondés par l'incendie de l'immeuble d'ACTIS © Radio France - Fanny Bouvard

Les témoins sont actuellement entendus par la gendarmerie

Tous les témoins ont été marqués par la hauteur des flammes, les cris de l'homme bloqué au quatrième étage et le bruit des vitres qui éclataient sous l'effet de la chaleur. Les neuf habitants de l'immeuble qui n'ont pas été blessés sont accueillis en ce moment à la salle polyvalente de Saint-Marcellin où ils peuvent trouver du réconfort auprès de personnels soignants.

Douze personnes à reloger

La société Actis doit maintenant trouver des solutions de relogement pour douze personnes au total. Les habitations des sinistrés ont été soit brûlées ou inondées par les lances à incendie. Un hôtel voisin, "Les Portes du Vercors", peut mettre à disposition trois chambres en première solution de relogement.