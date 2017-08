Une collision entre un camion et trois voitures a fait un mort et sept blessés ce jeudi matin sur l'autoroute A9 entre Béziers et Narbonne (Hérault). Il est conseillé de sortir à Béziers-ouest dans ce sens de circulation.

Un terrible carambolage impliquant un camion et trois voitures a fait un mort et sept blessés sur l'A9 entre Béziers et Narbonne, juste à la sortie de l'aire de Vinassan,ce jeudi matin peu avant 6h.

Une voiture s'est encastrée sous le semi-remorque et les autres l'ont ensuite percuté, ne pouvant l'éviter.

La victime est âgée de 15 ans. Les pompiers tentaient encore de désincarcérer le corps ce jeudi matin à 8h30. De gros moyens étaient sur place : une quarantaine d'hommes. Les pompiers de l'Hérault ont envoyé des renforts.

La circulation est très difficile sur ce tronçon de l'autoroute A9. Vinci indiquait à 8h30 que la circulation s'effectuait sur deux voies. Il est conseillé de sortir à Béziers-ouest pour éviter les ralentissements.