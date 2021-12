Un grave accident de la circulation s'est produit cette après-midi sur la route entre Oloron et Ance-Féas. Le bilan est déjà lourd, un mort et neuf blessés. Il y a des enfants parmi les victimes.

Un mort et 9 blessés dans un accident de la route à Oloron

Un grave accident de la route a eu lieu en milieu d'après-midi, vers 15h15, à Oloron Sainte-Marie. Quatre véhicules et 10 personnes sont impliqués dans cet accident qui s'est produit sur la route du Barétous, la D919 qui mène à Aramits. Le bilan est déjà très lourd.

Une jeune femme d'une vingtaine d'années est décédée, une autre a été grièvement blessée et transportée par hélicoptère à l'Hôpital de Pau. Six personnes seraient plus légèrement blessées, dont 3 enfants. Une trentaine de pompiers est intervenue sur place. La circulation, coupée à cet endroit, pourrait être rétablie vers 18h30.