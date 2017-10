Un mort et cinq blessés dans un accident de bateau sur le Rhône à Avignon

Une navette, qui effectuait des allers-retours entre la berge et un gros bateau de tourisme, a percuté une balise en fer, au milieu du fleuve à Avignon. On déplore un mort et cinq blessés parmi les huit occupants de la navette.

Un dramatique accident de bateau, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le Rhône à Avignon.

Une navette, qui effectuait des allers-retours entre la berge et un bateau de tourisme, a violemment percuté une balise en fer, au milieu du fleuve, dans le secteur de Courtine.

Huit personnes (dont quatre touristes anglais) se trouvaient à bord.

Une jeune touriste anglaise tuée dans l'accident

Une jeune fille de 20 ans, une touriste anglaise, a été tuée. Son corps a été repêché au fond du Rhône.

Deux autres personnes ont été grièvement blessées, elles ont été transportées à l'hôpital d'Avignon. On déplore aussi trois blessés légers, ils ont été évacués sur les hôpitaux de Cavaillon et d'Orange.

Une cinquantaine de pompiers (dont deux équipes de plongeurs) ont été mobilisés, toute la soirée. Le plan Novi (nombreuses victimes) a également été déclenché en cours de soirée.