Un mort et sept blessés dans un accident de la route à Coubon, ils ont entre 17 et 26 ans

Le bilan est lourd ce samedi 27 novembre. Un jeune, qui n'avait pas 25 ans, est mort, sept autres sont blessés dont deux en urgence absolue. Selon les pompiers de Haute-Loire, l'accident a été très violent aux alentours de 2h du matin sur la départementale 37, à Coubon, en direction de Brives-Charensac. Les deux voitures se sont percutées, blessant grièvement un jeune homme de 25 ans et une jeune femme de 23 ans. Les cinq autres personnes à bord, deux garçons et deux filles âgés entre 17 et 26 ans, sont plus légèrement touchés : tous ont été hospitalisés au centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay.

La compagnie de gendarmes du Puy-en-Velay a ouvert une enquête.