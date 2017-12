Un mort et cinq blessés, dont un grave, dans un accident de la route dans les Deux-Sèvres

Une sortie de route fait un mort et 5 blessés dans les Deux-Sèvres. L'accident s'est produit entre 4h et 5h ce matin samedi 2 décembre 2017, à Prailles dans le Mellois. La voiture s'est encastrée dans la clôture d'une habitation au lieu-dit Maisoncelle. Les victimes ont entre 16 et 24 ans.

Fin de soirée dramatique pour un petit groupe de jeunes des Deux-Sèvres. Peu avant 5 heures ce samedi matin 2 décembre 2017, leur voiture fait une sortie de route à Prailles. Bilan : un mort et 5 blessés.

La voiture percute violemment le mur de clôture d'une maison

Il est 4h50 ce matin quand une voiture effectue une sortie de route à Prailles, dans les Deux-sèvres. Il y a 6 jeunes à bord. On est en sortie de ligne droite, sur une départementale, juste avant un virage. Mais au lieu de suivre la voie, le conducteur effectue un tout-droit et percute violemment le mur de clôture d'une maison d'habitation, au lieu-dit Maisoncelle.

Un lieu où il y a du verglas l'hiver

Les voisins de la maison concernée racontent :

"On a entendu un gros bruit puis on s'est rendormi. Puis on a entendu des cris alors on est revenu. Les pompiers étaient déjà sur place."

C'est l'habitant de la maison percutée qui a prévenu les secours.

On ne sait pas encore si c'est le verglas qui a causé cet accident ou si c'est dû à un excès de vitesse. Selon les habitants du village en tout cas, c'est un lieu où il y a pas mal de verglas l'hiver. "Et il y en avait ce matin au lever du jour", souligne une riveraine jointe par téléphone.

Un choc extrêmement violent

En tout cas, vu la violence du choc, le conducteur âgé de 21 ans et originaire de Brioux-sur-Boutonne, meurt sur le coup. Les airbags se sont déclenchés mais les passagers sont blessés.

Parmi eux, une jeune femme grièvement blessée a été conduite au CHU de Poitiers. Les autres ont été évacués vers le Centre hospitalier de Niort.

Le maire de Prailles, appelé sur les lieux de l'accident dans la nuit, confirme qu'aucun jeune du groupe n'était issu de sa commune. Et que tous rentraient "sans doute d'une soirée entre jeunes". Information à confirmer. Le site où ça s'est produit, en tout cas, n'est pas a proprement parler "accidentogène" selon l'élu.

Un autre accident dans les Deux-sèvres hier soir

Dans les deux-sèvres hier soir, un deuxième accident s'est produit, mais sur la départementale 248, à Frontenay-Rohan-Rohan cette fois vers 19h. Une collision entre 2 voitures qui a fait un blessé grave (une dame de 88 ans) et 3 blessés légers.