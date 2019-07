Un mort et des interpellations en marge des célébrations de la victoire de l'Algérie à la CAN

Montpellier, France

Ils sont sortis par milliers dans les rues pour célébrer la qualification de l'Algérie pour les demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la liesse a par endroits laissé place à des heurts, rapportés dans 23 villes de France.

À Montpellier, elle a carrément viré au drame : un supporter qui roulait à vive allure avec sa voiture dans le quartier de la Mosson a perdu le contrôle de son véhicule. Il est allé percuter une famille qui était sur le trottoir. La mère, une femme de 42 ans, est morte sur le coup. Son bébé d'un an est polytraumatisé et son pronostic vital est engagé. Une jeune fille de 17 ans souffre de fractures des membres inférieurs. Le conducteur, un homme de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte et confiée au commissariat de police de Montpellier.

À Nancy, une interpellation a eu lieu après qu'un homme a été blessé à la jambe par un coup de couteau.

Tirs de mortier et heurts avec les forces de l'ordre

Au total en France, une trentaine de personnes ont été interpellées, et 20 policiers ont été légèrement blessés en marge de ces célébrations. Parmi les villes dans lesquelles des heurts ont été rapportés, six sont situées en Île-de-France. Ces heurts sont majoritairement de jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Des tirs de mortiers ont été entendus à Pontault-Combault en région parisienne, et à Tours, où 800 personnes étaient rassemblées, des supporters ont décroché le drapeau français d'un mât municipal pour y placer le drapeau algérien.

Deux magasins situés à proximité des Champs-Elysées, à Paris, ont par ailleurs été pillés , alors que plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées autour de 21h sur la célèbre avenue. Peu avant minuit, des groupes s'en sont pris à trois magasins de motos situés sur l'avenue de la Grande-Armée, toute proche. Une fois la vitrine cassée, plusieurs dizaines de personnes ont pillé deux magasins, dont une enseigne Ducati, s'emparant d'accessoires mais aussi de motos avant que les forces de l'ordre n'interviennent. D'autres vitrines ont été brisées et, quelques temps plus tard, peu avant 1h, des échauffourées ont éclaté et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, notamment autour de la place de l'Etoile pour repousser des groupes qui leur lançaient des projectiles.

À Marseille, 9 000 personnes étaient rassemblées, notamment sur le Vieux-Port, et 10 policiers ont été blessés, mais aucune interpellation n'a eu lieu. À Roubaix, 1 000 personnes étaient présentes et 14 ont été interpellées. Deux personnes ont été interpellées à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, alors que 200 personnes étaient rassemblées. Les supporters étaient 500 à Lyon, 800 personnes à Avignon, ou encore 60 à Lille.