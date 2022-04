Un mort et deux blessés après une collision entre un camion et deux voitures en Haute-Saône

Un choc frontal a fait un mort et deux blessés en Haute-Saône ce mardi 12 avril. L'accident s'est produit en fin d'après-midi à Villersexel entre Montbéliard et Vesoul. Un camion et deux voitures sont impliquées.