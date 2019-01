Un mort et deux blessés dans un accident de la route à Plonéour Lanvern

Bretagne, France

Un accident de la circulation très grave s'est produit ce matin à Plonéour-Lanvern dans le Pays Bigouden. Les pompiers ont été appelés vers 5h20. Un seul véhicule léger est impliqué dans cet accident au lieu dit Quélordan, la voiture a terminé sa course contre un talus. Trois personnes étaient à bord et le bilan est très lourd : un jeune de 21 ans est décédé et deux trentenaires ont été gravement blessés. L'un a été transporté à l'hôpital de la Cavale-Blanche à Brest par l'hélicoptère Dragon 29, le second a également été conduit à Brest, par la route. Deux témoins de l'accident, très choqués, ont été transportés à l'hôpital Laënnec à Quimper.