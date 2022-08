Un mort et deux blessés dans un accident sur l'A10 au nord de Bordeaux

Un homme de 72 ans a perdu la vie ce lundi, après un accident entre deux véhicules sur l'A10 au nord de Bordeaux, en direction de Paris. Deux autres personnes sont légèrement blessées et ont été transportées au CHU de Bordeaux et celui de Blaye. Vers 10h, le conducteur d'un des véhicules impliqués aurait perdu le contrôle de sa voiture et serait venu percuter une voiture et ses deux passagers. L'autoroute A10 a été coupée parce qu'un des véhicules fonctionnerait au GPL et aurait une fuite de gaz, selon les gendarmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix