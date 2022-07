Accident mortel entre un camion et une voiture à Hagetaubin

Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques sont intervenus ce mardi après-midi pour un accident mortel. Il s'agit d'une collision entre un poids lourd et une voiture. Cela s'est produit en Béarn, près de Morlanne, à Hagetaubin, sur la RD 945, la route de Sault-de-Navailles. D'après un premier bilan, le conducteur du camion est décédé dans le choc, un homme de 58 ans. La citerne de son camion est touchée. Dans l'autre véhicule impliqué, il y a un blessé. Les secours sont sur place.

"C'est un accrochage entre un véhicule léger et un semi-remorque type 35 tonnes, explique le maire Frédéric Gouaillardou. La cabine est complètement écrasée. Là pour l'instant, le semi-remorque est dans un champ. On a aucune idée des circonstances. Le principal, c'est de sécuriser la citerne." Il y a des émanations selon l'élu, qui décrit "à 50 mètres, on sent le produit qui s'évapore. Ça veut dire qu'il y a une fissure sur la citerne". Les gendarmes précisent qu'un périmètre de sécurité et une déviation sont mises en place.

Frédéric Gouaillardou, maire d'Hagetaubin Copier