Un mort et deux blessés dans un violent accident de la route à Charbuy

Charbuy, France

Un accident de la route a fait un mort et deux blessés ce samedi après-midi, aux alentours de 16h30, sur la départementale 89 à hauteur de Charbuy, dans l'Yonne. Deux voitures se sont retrouvées face à face, après une sortie de route de l'une d'entre elles. Le choc a été très violent.

Un jeune homme de 19 ans n'a pas survécu. Les secours sur place ont tenté de le réanimer mais sans succès. Dans l'autre voiture, deux personnes sont blessées. Un homme, âgé de 50 ans, est en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé. Il a été transporté à l'hôpital d'Auxerre.

Une femme de 40 ans a elle été plus légèrement blessée. Ils sont tous les deux restés coincés plus d'une heure dans leur voiture et ont dû être désincarcérés par les pompiers.

Deux ambulances des pompiers d'Auxerre, la gendarmerie et le maire de la commune se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte par les gendarmes.