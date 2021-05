Un mort et deux blessés dans une rixe quartier des Sablons au Mans

Un jeune homme de 23 ans a été tué des suites de blessures à l'arme blanche lors d'une rixe entre deux groupes, samedi soir, devant le n°4 de la rue de Suisse, dans le quartier des Sablons au Mans. Deux autres jeunes hommes de 22 et 25 ans ont également été blessés. D'après le parquet du Mans, plusieurs personnes étaient ce dimanche après-midi en garde-à-vue.

Selon plusieurs témoins, les faits se sont déroulés vers 23 h 30, lorsqu'un groupe d'environ huit personnes se présente devant l'immeuble. Plusieurs d'entre-eux entrent et montent au 4e étage dans un appartement où se trouvent trois hommes, dont les deux occupants du logement, âgés de 23 et 22 ans. Quelques minutes plus tard, tout le monde descend dans la rue. C'est alors que la bagarre éclate entre le groupe de huit et les trois qui se trouvaient dans l'appartement.

Deux minutes de violence au pied de l'immeuble

La scène est brève : deux minutes de violence au cours desquelles des morceaux de bois sont notamment arrachés d'une palissade afin de frapper. Puis le groupe de huit se sépare en deux et quitte les lieux. Des habitants alertent les secours et tentent d'aider les trois victimes, dont l'un deux occupants de l'appartement.

Ce jeune homme de 23 ans, installé depuis trois semaines et qui travaillait comme livreur de repas à vélo, succombera à plusieurs blessures a priori infligées à l'arme blanche, malgré l'intervention des secours. Son co-locataire, âgé de 22 ans, est lui blessé à une fesse. Le troisième homme, âgé de 25 ans, mais qui vit dans un immeuble à quelques centaines de mètres, a été blessé assez sérieusement à l'abdomen d'après des témomins.

Il s'agit de la deuxième rixe mortelle en moins de six mois dans les quartier des Sablons, après le décès d'un jeune Guinéen de 18 ans, également frappé à l'arme blanche le soir de la Saint-Sylvestre.