Un mort et deux blessés graves ce lundi après-midi à Mondragon

Un mort et deux blessés grave ce lundi après-midi à Mondragon dans le Haut Vaucluse.

Un camion et trois voitures sont entrés en collision au sud de la commune sur la Nationale 7. Une femme est décédée et deux enfants gravement touchés ont été héliportés sur un hôpital de Montpellier. Une vingtaine de pompiers sont sur place. La Nationale 7 est fermée au sud de Mondragon et des déviations mises en place.