Une femme de 60 ans et un homme de 50 ans sont décédés ce samedi dans un accident de la route sur la RD32 à Saint-Pargoire (Hérault). Cinq autres personnes ont été blessées dont un gravement dans ce choc frontal puis latéral entre véhicules.

Deux morts et un blessé grave dans accident à Saint-Pargoire

Un grave accident de la route a eu lieu ce samedi sur la départementale 32 à Saint-Pargoire. Un choc frontal puis latéral entre trois véhicules a fait un deux morts : une femme de 60 ans et un homme de 50 ans. Ils se trouvaient dans la même voiture. Un conducteur de 19 ans a été désincarcéré puis héliporté en urgence absolue à l'hôpital Lapeyronie de Montpellier.

Une famille se trouvait dans le dernier véhicule impliqué dans cet accident mortel. Les parents de 47 et 44 ans ainsi que les enfants (une fille de 12 ans et un garçon de 6 ans) sont légèrement blessés. On ne connait pas encore les circonstances du drame.