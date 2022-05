Vercors : Un mort et deux blessés graves dans un accident de la route à Autrans-Méaudre

Un jeune homme de 16 ans est mort dans un accident de voiture à Autrans Méaudre en Vercors, dans la nuit de samedi à dimanche. Deux autres passagers, 16 et 20 ans sont gravement blessés, le conducteur 20 ans lui est plus légèrement touché.

Tragique accident ce dimanche vers 1h du matin à Autrans-Méaudre en Vercors. Une voiture seule est impliquée, avec à son bord quatre occupants, tous de jeunes hommes. On déplore un mort, passager arrière âgé de 16 ans. Les secours ne sont pas parvenus à le ranimer, il a été déclaré mort sur place. L'accident a fait deux blessés graves, l'autre passager arrière, 16 ans aussi, et le passager avant 20 ans. Ce dernier a du être désincarcéré. Le conducteur, 20 ans, a quant à lui été plus légèrement blessé. Lui et les deux passagers gravement blessés ont été transportés au CHU de Grenoble. On ignore encore les causes de l'accident.