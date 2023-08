Un mort et deux blessés graves dans une collision avec un tram à Caen

La collision a eu lieu à 0h44 Place de la Liberté dans le quartier de la Guérinière à Caen. Une voiture, qui roulait à grande vitesse, a grillé un feu rouge et est venue percuter un tram. A cette heure tardive, il circulait à vide pour rentrer au dépôt.

Le bilan est très lourd

Les pompiers ont dégagé les trois occupants de la voiture et les ont évacués en état d'urgence absolue vers le CHU de Caen. Il s'agit de trois hommes âgés de 17, 23 et 29 ans. L'homme de 23 ans est décédé vers 4 heures du matin des suites de ses blessures. Le pronostic vital des deux autres ne semble plus engagé ce matin.

Le conducteur du tramway a lui aussi été hospitalisé en état de choc. Quant à la circulation du réseau Twisto, elle n'a pas été perturbée. Une rame de remplacement a été mise en service ce jeudi matin.