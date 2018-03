Toulon, France

Des coups de feu lundi soir vers 22 heures dans la cité Guynemer à Toulon. Un homme d'une vingtaine d'années connu des services de police est décédé. Deux autres personnes sont blessées par balle. L'une au dos et l'autre touché au pied, leur pronostic vital n'est pas engagé. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants ou d'un possible différend intrafamilial. L'enquête est confiée à la Police Judiciaire de Toulon. Toulon a connu ces derniers mois une série d'homicides par balle, qui a conduit le maire LR Hubert Falco à écrire fin octobre au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur pour demander un renforcement des effectifs de police nationale, dénonçant une "explosion de la violence et des trafics".