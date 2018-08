Une rixe entre bandes rivales a fait un mort et huit blessés, mercredi 1er août, en début de soirée à Alençon.

Alençon, France

Une bagarre entre bandes rivales, déclenchée aux alentours de 19h mercredi 1er août, a fait un mort et huit blessés à Alençon, dans l'Orne.

Entre 50 et 60 personnes seraient impliquées dans ces événements, qui se sont produits avenue Rhin et Danube dans le quartier de Perseigne, au sud de la ville.

L'homme est mort des suites d'une blessure par arme à feu. Parmi les blessés, deux sont dans un état plus grave. Le parquet d'Alençon était sur place, une enquête a été ouverte, confiée à l'antenne caennaise du Service de répression et de protection judiciaire (SRPJ) de Rouen, et de la sûreté départementale d'Alençon.

La veille, le mardi 31 juillet, une première rixe avait déjà éclatée à Alençon.